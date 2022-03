Dove vedere Napoli Femminile-Juventus Women: streaming e diretta Tv

Sabato 19 marzo, alle ore 12:30, andrà di scena il match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A tra Napoli Femminile-Juventus Women. Le due compagini si sfideranno allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Il Napoli Femminile è nono in classifica, a quota 15 punti. La Juventus Women, invece, è prima in classifica a quota 41 punti.

Napoli Femminile-Juventus Women: la presentazione del match

Il Napoli Femminile si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. Le azzurre, infatti, hanno vinto in casa per 2-1 contro l’Hellas Verona Women ed hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro il Milan. La Juventus Women, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. Le bianconere, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in casa contro la Roma ed hanno vinto per 1-6 in trasferta contro il Milan, in semifinale di Coppa Italia Femminile.

Napoli Femminile-Juventus Women streaming e diretta Tv

La partita Napoli Femminile-Juventus Women, in programma sabato 19 marzo alle ore 12:30, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile sul canale tematico Juventus TV, in diretta su DAZN. Attiva DAZN al 50% di sconto fino al 21 marzo.

Inoltre, sarà possibile seguire il match sulla piattaforma TIMVISION, attraverso il TIMVISION BOX.