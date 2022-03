Dove vedere River Plate-Boca Juniors: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Questa sera alle ore 23 (in Italia, le 19 locali) allo stadio “El Monumental” di Buenos Aires, si disputerà il Superclasico River Plate-Boca Juniors, valevole per la settima giornata del campionato argentino.

L’ultima sfida si è giocata lo scorso 3 ottobre e a trionfare furono i “Los Millonarios” con il risultato di 2-1 grazie alla doppietta di Alvarez nel primo tempo, per gli “Xeneizes” gol della bandiera di Zambrano nel finale. Ad arbitrare l’importante sfida sarà il trentasettenne Dario Herrera.

River Plate-Boca Juniors, probabili formazioni

RIVER PLATE (4-3-3): Armani; Rojas, Diaz, Gonzalez Pirez, Casco; E. Fernandez, Perez, De la Cruz; Simon, Alvarez, Barco. All. Gallardo

BOCA JUNIORS (4-3-1-2): Rossi; Advincula, Zambrano, Rojo, Fabra; Medina, Pol Fernandez, Ramirez; Romero; Villa, Benedetto. All. Battaglia

Dove vedere River Plate-Boca Juniors in tv e streaming

Il Superclasico River Plate-Boca Juniors, valevole per la 7.a giornata del campionato argentino (calcio d’inizio ore 23), sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. La telecronaca dell’incontro sarà a cura di Ivan Fusto.

3 ottobre 2021, River Plate-Boca Juniors 2-1: gli highlights