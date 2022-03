Dybala, dichiarazioni Zazzaroni: “Questo Juve-Inter è dunque il suo ultimo tango italiano”

Scopriamo le dichiarazioni di Ivan Zazzaroni, giornalista e autore televisivo. Al Corriere sello Sport diverse le parole rivolte a Paulo Dybala riguardo i suoi ultimi mesi alla Juventus: “Questo Juve-Inter è dunque il suo ultimo tango italiano, con tutte le malinconie del caso“.

Dichiarazioni Zazzaroni: ultimi mesi per Dybala alla Juventus

“Facile immaginare che Paulo non stia vivendo bene questa situazione: la decisione – legittima, per carità – della Juve che ha scelto di investire tutto o quasi su Vlahovic gli ha creato un danno enorme in termini di immagine; danno che potrebbe condizionare il suo prossimo passaggio di carriera. Questo Juve-Inter è dunque il suo ultimo tango italiano, con tutte le malinconie del caso”.

Ivan Zazzaroni prosegue: “è anche l’ultima grande occasione offertagli dal campionato per mostrarsi alla platea televisiva internazionale, dal momento che da qui a fine maggio non sono in programma altre sfide di alto livello. Il domani di Dybala è dentro una serie di manifestazioni di interesse da parte di club inglesi e spagnoli. Più che altro informazioni richieste sulle condizioni economiche e sulle aspettative tecniche del professionista. Che ha deciso di lasciare l’Italia per restare legato unicamente alla Juve e, ancor prima, al Palermo, due club le cui storie si sono spesso intrecciate“.