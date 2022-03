Europa League dove vedere Barcellona-Galatasaray streaming e diretta Tv, Sky o DAZN?

Giovedì 10 marzo, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Barcellona-Galatasaray. Le due compagini si sfideranno al Camp Nou di Barcellona. I blaugrana arrivano agli ottavi di finale dopo aver strapazzato il Napoli nel playoff al Maradona. I turchi, invece, hanno chiuso al primo posto nel girone europeo.

Barcellona-Galatasaray: la presentazione del match

Il Barcellona si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive in Liga. La squadra allenata da Xavi, infatti, ha vinto per 4-0 in casa contro l’Atletico Bilbao ed ha vinto anche in trasferta per 1-2 contro l’Elche. Il Galatasaray, invece, si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I giallorossi, infatti, hanno vinto in casa per 4-2 contro il Rizespor ed hanno perso in trasferta per 2-0 contro il Konyaspor.

Barcellona-Galatasaray streaming e diretta Tv

La partita di Europa League Barcellona-Galatasaray, in programma giovedì 10 marzo alle ore 21:00, gara valida per gli ottavi di finale della competizione europea, sarà visibile in diretta su DAZN. (Tutta la UEFA Europa League e’ su DAZN. Attiva ora). Gli abbonati alla piattaforma potranno assistere alla partita scaricando l’app su smart tv, oppure collegando il proprio televisore ad un TIMVISION BOX o ad una console. I clienti DAZN potranno inoltre assistere al match in diretta streaming accedendo direttamente al portale tramite pc, oppure scaricando l’app su smartphone o tablet.

La gara sarà trasmessa anche sulle reti Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile vedere il match sono Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Calcio 3 (253 del satellite).