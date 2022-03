Follia in Messico: scontri, feriti e non solo in una partita di campionato. Ecco cosa è successo

Scontri, feriti, forse qualche morto, seggiolini lanciati, armi da taglio utilizzate dai tifosi impazziti. Chi più ne ha più ne metta. Tutto ciò è successo in una partita del campionato messicano tra i padroni di casa del Queretaro e l’Atlas Guadalajara. Il pomeriggio di follia è cominciato al 62′ minuto con gli ospiti in vantaggio per 1-0. Gli animi si sono pian piano surriscaldati e sono poi sfociati in episodi di violenza inaudita. La partita tra Queretaro e i campioni in carica dell’Atlas Guadalajara era valida per il nono turno di campionato della massima serie messicana.

Tutto il resoconto della maxi-rissa

Ad ora il resoconto della maxi-rissa parla di 22 feriti. Ma le notizie sono contrastanti. In un primo momento addirittura si parlava di 17 morti! Notizia smentita in fretta e tramutata solo in 22 feriti. Sembra strano che una rissa del genere abbia purtroppo solamente causato una ventina di feriti. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno notizie ufficiali differenti. La rissa è iniziata sugli spalti e poi è proseguita in campo, con ogni tipo di materiale possibile usato come arma. Dagli spalti si è passati al campo da gioco, dove si è scritta una delle pagine più brutte del calcio messicano. Il personale di sicurezza ha aperto i cancelli per far uscire i tifosi, giocatori locali e ospiti si sono rifugiati nello spogliatoio. Campionato sospeso inevitabilemente. Da brividi le immagini che circolano sul web del pomeriggio di follia messicano. In un momento storico del genere, dove ci sarebbe bisogno solo di pace, c’è ancora chi pensa bene di fare questo tipo di mattanze, senza scusanti.