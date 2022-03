Francia-Costa d’Avorio, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Questa sera alle ore 21.15 all’Orange Vélodrome di Marsiglia si disputerà l’amichevole internazionale Francia-Costa d’Avorio. I “Galletti” già sono qualificati per i Mondiali di Qatar 2022, mentre gli ivoriani sono stati eliminati alla fase a gironi.

Sono due i precedenti tra le due Nazionali: il 17 agosto 2005 vittoria transalpina per 3-0, mentre il 15 novembre 2016 pareggio a reti bianche.

Francia-Costa d’Avorio, probabili formazioni

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris, Koundé, Upamecano, Zouma, Dubois, Tchouameni, Rabiot, Digne, Griezmann, Diaby, Mbappé.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Sangaré, Aurier, Bailly, Deli, Konan, Sangaré, Seri, Kessié, Gradel, Haller, Pepé.

Dove vedere Francia-Costa d’Avorio in tv e streaming

Il match amichevole Francia-Costa d’Avorio non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due nazionali.