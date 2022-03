Inter, ecco perché è stato aperto il procedimento per il Fair Play Finanziario

La Uefa ha aperto un’indagine nei confronti dell’Inter per la questione del Fair Play Finanziario. Questa è l’ufficialità emersa dopo i risultati del semestre relativi al 31 dicembre 2021. Nel mirino il periodo 2018-2021. L’audizione per il procedimento si terrà nel prossimo mese a Nyon. Non sembra esserci particolare preoccupazione nell’entourage nerazzurro, anzi la situazione è sotto controllo. Vediamo nei dettagli il tutto.

Fair Play Finanziario e Inter, cosa si rischia

Di fatto il procedimento aperto dall’Uefa è per ora di tipo standard. Ciò sta a significare che non c’è il fine di sanzionare le società, ma di mera verifica, dovuta a tanti fattori. Uno fondamentale riguarda proprio il periodo dovuto alla pandemia che ha caratterizzato il calcio nella globalità e coinvolto numerose squadre. Quindi per ora non preoccupa questa convocazione nei confronti dell’Inter e i tifosi possono stare tranquilli. Diciamo che è un passaggio dovuto alla situazione globale. Inzaghi e la squadra si potranno concentrare senza troppi pensieri extra-campo su questo infuocato finale di stagione che li vedrà impegnati ancora in lotta per lo scudetto in campionato, nella semifinale di Coppa Italia e in una rimonta clamorosa da effettuare nei confronti del Liverpool negli ottavi di finale di Champions League.