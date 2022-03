Italia Campione d’Europa fuori dal Mondiale, parla Chiellini

ITALIA FUORI DAL MONDIALE. Giorgio Chiellini, capitano azzurro, ha parlato dopo la sconfitta dell’Italia contro la Macedonia del Nord nella semifinale dei play-off.

Capitan Chiellini interpreta l’Italia fuori dal Mondiale

Chiellini saluta il suo sogno più grande, il Mondiale 2022: “E’ difficile da spiegare, c’è grande delusione. Anche oggi abbiamo fatto una buona partita ma ci è mancato il gol. Non siamo stati presuntuosi. Ci è mancato qualcosa, abbiamo fatto tanti errori da settembre fino ad oggi e li abbiamo pagati. Sono orgoglioso dei miei compagni e della squadra che ha dato tutto. Siamo tutti distrutti e affranti ma dobbiamo ripartire”. Il difensore della Juventus è stato il primo italiano a parlare ai microfoni al termine della gara persa: “Adesso è anche difficile commentare, resterà dentro di noi un grande vuoto che spero possa ridarci una grande energia per ripartire. Mi auguro che il mister rimanga, perché è imprescindibile per questa Nazionale. Ora dobbiamo tornare a vincere, andare all’Europeo e tra quattro anni tornare a questo benedetto Mondiale. La mia ultima partita in Nazionale? Non è il momento di parlare di queste cose”.

Non solo Giorgio Chiellini, in seguito sono intervenuti anche Jorginho e Verratti.

L’indimenticabile amarezza di Jorginho Frello per quei rigori…

Il calciatore brasiliano naturalizzato italiano ha commentato l’eliminazione dal Mondiale in Qatar a RaiSport, rimarcando il rimorso riguardante i rigori sbagliati: “E’ difficile spiegare, trovare le risposte. Fa tanto male, è un dispiacere enorme. Sono ancora incredulo. Abbiamo sempre creato tanto, dominando le partite ma questa è la realtà. La colpa non è di nessuno. Abbiamo espresso un bel calcio, vinto un Europeo, ma in questo ultime partite abbiamo commesso piccolo errori che hanno fatto la differenza. I due rigori falliti a settembre? Dobbiamo guardare la realtà, anche io sono responsabile. I rigori sbagliati? Li ricorderò per tutta la vita, e fa male”.

Marco Verratti descrive l’incubo provato

Si è espresso così il centrocampista Marco Verratti: “E’ dura, è una delusione grande. Una partita che abbiamo dominato, che avevamo l’obbligo di vincere. Bisognava fare gol, chiuderla subito perché eravamo superiori. Ma il calcio è così, prendere gol a due minuti dalla fine è stato l’incubo più grande. Ci è mancato l’ultimo passaggio, in queste partite bisogna essere cinici e spietati. La delusione è veramente tanta. Siamo tutti molto tristi, perché per la squadra che abbiamo avevamo tutte le carte in regola per giocarci il Mondiale. Invece stiamo parlando di questo disastro”. Ha aggiunto: “Rimarrò sempre fiero dei miei compagni, tutti hanno dato il massimo, ma stasera non è bastato. C’è anche un po’ di sfiga, ma la fortuna si cerca e oggi non è venuta dalla nostra parte”, ha conluso il calciatore del Paris Saint-Germain.