Italia, le scelte di Mancini per il playoff Mondiale: tante le sorprese

Roberto Mancini ha diramato la lista dei 33 giocatori dell’Italia per i playoff di accesso al Mondiale in Qatar. Azzurri che affronteranno il 24 marzo la semifinale contro Macedonia del Nord e un eventuale finale in trasferta con la vincente tra Portogallo e Turchia. Tante le sorprese tra i convocati azzurri: out Mario Balotelli, mentre saranno regolarmente in lista i neutralizzati Joao Pedro e Luiz Felipe. Fuori dalla lista di Mancini, a sorpresa, Federico Bernardeschi e Davide Calabria, mentre ci saranno Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, nonostante gli acciacchi. Assenti per infortunio Alex Meret e Rafael Toloi. Ecco di seguito la lista completa dei 33 azzurri scelti dal ct.

Playoff Mondiali, la lista completa dei convocati di Roberto Mancini

PORTIERI: Cragno, Sirigu, Gollini, Donnarumma

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini.

CENTROCAMPISTI: Barella, Verratti, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Tonali, Sensi, Pessina, Cristante.

ATTACCANTI: Belotti, Berardi, Immobile, Scamacca, Zaniolo, Raspadori, Politano, Insigne, Joao Pedro, Zaccagni.