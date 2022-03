La Juventus pensa al dopo Dybala, individuato il sostituto. Ecco chi è

Se Dybala dovesse partire, la Juventus non si farebbe trovare impreparata. Individuato il sostituto che andrebbe a prendere eventualmente il suo posto. Giovane, veloce e in rampa di lancio, si tratta di Giacomo Raspadori. I bianconeri piombano su di lui e lo osservano con attenzione. Per ora si lavora sotto traccia, ma giorno dopo giorno Raspadori sembra scalare posizioni importanti in casa bianconera.

Identikit del possibile sostituto di Dybala

Giacomo Raspadori, classe 2000, attaccante del Sassuolo, è l’indiziato numero 1 per la sostituzione eventuale di Dybala. Opzione giovane, ma già affermata quella che intende adottare la Juventus. Raspadori quest’anno ha disputato 27 partite mettendo a segno 9 gol, ma oltre ai gol è un giocatore fondamentale nello sviluppo offensivo del Sassuolo. E’ ancora presto e la trattativa è in fase embrionale, ma il valore di mercato di Raspadori potrebbe anche superare i 25 milioni di euro. Nel frattempo l’attaccante sarà impegnato anche con la maglia azzurra dell’Italia nello spareggio mondiale.