Le riflessioni di Roberto Mancini e il futuro che lo attende

Il tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha commentato la sconfitta degli azzurri per 1-0 contro la Macedonia del Nord. Nuovamente e per la seconda volta consecutiva, l’Italia non parteciperà al Mondiale, dopo l’esclusione nel 2017 nel doppio confronto con la Svezia, sotto la gestione di Gian Piero Ventura.

Queste le riflessioni di Roberto Mancini a Rai Sport.

In molti si sono chiesti cosa sia cambiato nell’Italia dall’Europeo al Mondiale: “La vittoria dell’Europeo è strameritata, abbiamo giocato benissimo. Diciamo che la fortuna che ci ha un po’ accompagnato all’Europeo si è trasformata in totale sfortuna nel cammino verso il Mondiale. Questa squadra ha dei buoni giocatori, mi dispiace molto per loro. A livello umano voglio più bene ai ragazzi stasera che a luglio, questo è un momento di difficoltà”.

Cosa riserva il futuro di Roberto Mancini?

Queste le sue considerazioni in vista del futuro: “Vedremo, è difficile parlare ora delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Bisogna far passare un po’ di tempo, perché la delusione è grandissima. Questa squadra per me può avere un grande futuro”.

Enrico Varriale si esprime sulla prossima partita dell’Italia, rivelando un dettaglio importante

Nonostante l’eliminazione a caldo contro la Macedonia, l’Italia di Roberto Mancini scenderà nuovamente in campo martedì sera per un’amichevole contro la Turchia. Il giornalista sportivo Enrico Varriale, si è espresso su Twitter in merito a ciò, indicando la sfida contro i turchi come l’ultima di Mancini da Ct dell’Italia. Queste le sue annotazioni: “Dopo “l’inutilissima” partita con la Turchia sembrano probabili le dimissioni di @robymancio molto amareggiato nel dopoguerra. Se sarà così,personalmente, proverei un grande dispiacere.Non sarebbe giusto che a pagare fosse solo il Ct in un calcio italiano che deve voltare pagina”.

