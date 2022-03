Milan: il riscatto di Hauge vale un capitale, ecco quanto

Jens Petter Hauge, esterno classe 1999, attualmente all’Eintracht Francoforte in prestito dal Milan sarà riscattato? La risposta è si. Il Milan aveva stipulato un prestito con diritto di riscatto, a salvezza ottenuta da parte dei tedeschi. L’Eintracht ad un certo punto della stagione era invischiato in piena lotta per la retrocessione e il riscatto era a rischio. Adesso i tedeschi hanno 11 punti di vantaggio sulla terzultima in classifica e questa opzione sembra scongiurata.

Quanto arriverà nelle casse del Milan con il riscatto di Hauge

Hauge sarà riscattato dall’Eintracht Francoforte per 10 milioni di euro più bonus, che possono arrivare a 12. Con questa cifra il Milan avrà un saldo positivo di 8 milioni circa, avendolo pagato all’epoca 4,5 milioni, quando lo acquisto dal Bodo Glimt. Il norvegese, sia al Milan che all’Eintracht ha sempre dato il massimo, dimostrandosi un professionista impeccabile. Quest’anno con i tedeschi ha totalizzato 23 presenze, segnando 3 gol e servendo un assit. Il riscatto di Hauge porterebbe liquidità importante che potrà essere investita nel mercato estivo da parte dei rossoneri.