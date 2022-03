Olanda-Germania, streaming gratis e diretta tv Mediaset? Dove vedere amichevole

Questa sera alle ore 20.45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam si disputerà l’amichevole internazionale Olanda-Germania, con entrambe le Nazionali già sono qualificate per i Mondiali di Qatar 2022 avendo vinto i rispetti gironi di qualificazione.

Sono trenta i precedenti complessivi con i teutonici avanti per 11-8 e otto pareggi; 112 le reti realizzate che vedono sempre i tedeschi in vantaggio per 62-50. L’arbitro della sfida sarà l’inglese Craig Pawson.

Olanda-Germania, probabili formazioni

OLANDA (4-2-3-1): Flekken; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Wijndal; Wijnaldum, De Jong; Bergwijn, Berghuis, Danjuma; Depay. All. Van Gaal

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Rudiger, Ginter, Raum; Gundogan, Neuhaus; Sane, Muller, Havertz; Werner. All. Flick

Dove vedere Olanda-Germania in tv e streaming

L’amichevole di lusso tra Olanda-Germania sarà tramesso solamente in differita con collegamento a partire dalle ore 22.45 sul Canale 20 di Mediaset (del digitale terrestre) dove sarà anche disponibile lo streaming sul sito di SportMediaset.

Comunque per chi fosse interessato a seguire la gara in diretta, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due nazionali.

Euro 88, Olanda-Germania 2-1: gli highlights