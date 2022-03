Brasile, Paulistão: il Palmeiras spezza il tabù “Morumbi” e vola ai quarti

Una sfortunata autorete di Tiago Volpi consente al Palmeiras di tornare dopo venticinque anni a imporsi al “Morumbi” contro il San Paolo in un match del Paulistão. Il successo per 1-0 conseguito nel recupero del quarto turno dell’importante campionato statale permette al “Verdão” (unica squadra rimasta imbattuta) di garantirsi con tre gare ancora da giocare la matematica certezza del passaggio ai quarti di finale già ottenuta anche da Corinthians e Red Bull Bragantino. A due giornate dal termine la compagine diretta dal portoghese Abel Ferreira, al comando del girone C con 25 punti all’attivo, vanta, infatti, un +6 sul Mirassol ed un +8 sull’Ituano ancora in corso per il secondo posto. Al San Paolo, capolista del girone B, non riesce di chiudere il discorso qualificazione. Il Tricolor Paulista, fermo a quota 17, può contare su due punti di vantaggio sul San Bernardo e sette sul Ferroviaria che deve però recuperare il match con il Santos del sesto turno.

Cronaca

Avvio di gara brillante per il Palmeiras. I campioni del Sudamerica, dopo aver colpito un montante con Wesley all’8’, sbloccano il risultato due minuti più tardi: Tiago Volpi, proteso in tuffo su un colpo di testa di Rony ribattuto dal palo, devia nella propria rete il pallone con la schiena. Il “Verdão” controlla con sicurezza le iniziative degli avversari pericolosi soltanto in chiusura di frazione con una battuta dalla distanza di Gabriel Sara respinta da Weverton. L’estremo difensore ospite sale in cattedra al 64’ opponendosi ai tentativi effettuati in rapida successione da Rodrigo Nestor e Calleri. Il San Paolo, salito di tono nel corso della ripresa, va vicinissimo al pareggio al 76’ colpendo una traversa con un tiro da fuori area di Marquinhos. I padroni di casa, una volta rimasti in dieci per l’espulsione di Rafinha per somma di ammonizioni (81’), non riusciranno più a impensierire la retroguardia dei rivali.

Paulistão, le classifiche

Girone A

1. Corinthians* 17

2. Inter de Limeira 11

3. Água Santa

4. Guarani 10

Girone B

1. San Paolo 17

2. San Bernardo 15

3. Ferroviária* 10

4. Novorizontino 3

Girone C

1. Palmeiras* 23

2. Mirassol 17

3. Ituano 15

4. Botafogo 15

Girone D

1. Red Bull Bragantino 19

2. Santo André 11

3. Santos* 10

4. Ponte Preta 8

* Una partita in meno.

Le prime due squadre classificate di ciascun girone si qualificano per i quarti di finale.