Recopa Sudamericana: primo trionfo per il Palmeiras

I brasiliani del Palmeiras aggiungono un altro trofeo alla loro già ricca bacheca: la compagine di San Paolo conquista la prima Recopa Sudamericana della sua storia prevalendo sui connazionali dell’Athletico Paranaense per 2-0 nella finale di ritorno disputata davanti al proprio pubblico, dopo aver conseguito in extremis un pareggio per 2-2 in quella d’andata giocata a Curitiba.

A sancire all’Allianz Parque il trionfo del Verdão (vincitore delle ultime due edizioni della Copa Libertadores) sul Furacão (detentore della Copa Sudamericana) sono nella ripresa le reti di Zé Rafael su punizione (48’) e di Danilo a centro area su assist di Atuesta (87’). Per il Palmeiras, sconfitto lo scorso 12 febbraio ad Abu Dhabi dal Chelsea per 2-1 dopo i tempi supplementari nella finale del Mondiale per club, si tratta dell’ottavo titolo dal 2015, il quarto sotto la gestione tecnica del portoghese Abel Ferreira.

Recopa Sudamericana 2022, finale d’andata

ATHLETICO PARANAENSE vs PALMEIRAS 2-2

Athletico Paranaense: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner (44’ st Nico Hernández); Hugo Moura (26’ st Christian), Erick (44’ st Zé Ivaldo), Matheus Fernandes, Rômulo; Terans (22’ st Marlos), Cittadini. All.: Alberto Valentim.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo, Piquerez; Danilo, Jailson (26’ st Zé Rafael), Atuesta (12’ st Wesley); Dudu (26’ st Gabriel Veron), Rony (38’ st Navarro), Raphael Veiga. All.: Abel Ferreira.

Arbitro: Facundo Tello (ARG).

Reti: 19’ pt Terans (A), 27’ pt Jailson (P), 30’ st Marlos (A), 51’ st Raphael Veiga rig. (P).

Ammoniti: Thiago Heleno, Erick e Nico Hernández (A).

Recopa Sudamericana 2022, finale di ritorno

PALMEIRAS vs ATHLETICO PARANAENSE 2-0

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael (25’ st Jailson), Raphael Veiga (42’ st Mayke); Dudu (42’ st Atuesta), Rony, Gabriel Verón (1’ st Wesley). All.: Abel Ferreira.

Athletico Paranaense: Santos; Khellven (40’ st Christian), Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Hugo Moura (41’ st Rômulo), Erick, Matheus Fernandes (29’ st Julimar), Cittadini (17’ st John Mercado); Terans (17’ st Marlos), Pablo. All.: Alberto Valentim.

Arbitro: Jesus Valenzuela (VEN).

Reti: 3’ st Zé Rafael (P), 42’ st Danilo (P).

Ammoniti: Abel Ferreira, tecnico del Palmeiras

Espulsi: al 44’ st Abel Ferreira, tecnico del Palmeiras.

Recopa Sudamericana: vittorie per club

4 titoli: Boca Juniors (Argentina).

3 titoli: River Plate (Argentina).

2 titoli: Grêmio, Internacional e San Paolo (Brasile), Liga de Quito (Ecuador) e Olimpia (Paraguay).

1 titolo: Defensa y Justicia, Independiente e Véléz Sarsfield (Argentina), Atlético Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Santos (Brasile), Colo-Colo (Cile), Atlético Nacional (Colombia), Cienciano (Peru) e Nacional (Uruguay).