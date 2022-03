Ricorsi Serie A: il 13 aprile i verdetti per Bologna, Udinese e Atalanta. Il CONI si esprimerà in questa data sui ricorsi presentati dalle sopracitate società calcistiche in merito alle partite non disputate contro Inter, Atalanta e Torino, tutte ancora in sospeso e in attesa di giudizio.

Ricorsi Serie A, tra due settimane il giudizio del Coni

Il 13 aprile sarà un giorno di verdetti per la nostra Serie A. Il CONI infatti si esprimerà su una serie di questioni ancora aperti in merito al recupero e all’omologazione del punteggio di alcune partite di calcio non giocate, prima tra tutte Bologna-Inter, rimadata lo scorso gennaio a causa dei numerosi casi di Covid-19 negli emiliani. L’Inter chiede il 3-0 a tavolino.

Nello stesso giorno saranno anche valutati i ricorsi presentati da Atalanta e Udinese. I friulani chiedono la non omologazione della sfida persa contro gli orobici per 6-2 (dato l’alto numero di positivi avuti in rosa), mentre la Dea chiede la vittoria a tavolino per la gara non giocata contro il Torino.