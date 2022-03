Romania-Grecia streaming Mediaset o Sky? Dove vedere amichevole internazionale

Il 25 marzo, alle ore 19:15 (ora italiana), allo Stadionul Steaua di Bucarest, la Romania e la Grecia si affronteranno in un match amichevole. Due squadre che certamente sono deluse dall’esito delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022, visto che sono entrambe arrivate terze nei rispettivi raggruppamenti: pertanto, nessuna delle due parteciperà a Qatar 2022.

Le probabili formazioni di Romania-Grecia

Romania (4-3-3): Nita; Mogos, Chiriches, Nedelcearu, Camora; Stanciu, R. Marin, Cicaldau; Man, Puscas, Mihaila.

Grecia (5-4-1): Vlachodimos; Androutsos, Goutas, Tzavellas, Tsimikas, Giannoulis; Tzolis, Siopis, Bouchalakis, Mantalos; Douvikas.

Dove vedere Romania-Grecia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Romania-Grecia, valido come amichevole internazionale, non sarà visibile né in chiaro in tv né in streaming su alcuna piattaforma. Per seguire il match, dunque, consigliamo di seguire la diretta testuale delle due Nazionali con le proprie dirette sui social network.