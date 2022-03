Scozia-Polonia, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio “Hampden Park” di Glasgow, si disputerà l’amichevole internazionale Scozia-Polonia.

Le due Nazionali sono entrambe impegnate nei playoff di qualificazione a Qatar 2022: gli scozzesi giocheranno la loro semifinale contro l’Ucraina il prossimo giugno per motivi bellici, mentre i polacchi sono già qualificati per la finale del 29 marzo visto l’esclusione della Russia da tutte le competizioni calcistiche e sfideranno la vincente della semifinale Svezia-Repubblica Ceca, in programma questa sera.

Sono dieci i precedenti complessivi che vedono avanti la Polonia per 3-2 e cinque pareggi; l’ultima sfida risale all’8 ottobre 2015 (Qualificazioni Euro 2016) quando il risultato finale fu di 2-2.

Scozia-Polonia, probabili formazioni

SCOZIA (3-4-3): Gordon, Souttar, Cooper, Tierney, O’Donnel, Gilmour, McGregor, Robertson, McGinn, Adams, Christie.

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny, Dawidowicz, Bednarek, Kedziora, Cash, Linetty, Moder, Puchacz, Klich, Świderski, Lewandowski.

Dove vedere Scozia-Polonia in tv e streaming

Il match amichevole Scozia-Polonia non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due nazionali.

8 ottobre 2015, Scozia-Polonia: i gol