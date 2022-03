Superlega: presentato il nuovo progetto. Juventus, Inter e Milan interessate

Presentato oggi il nuovo progetto Superlega. Tutti i club interessati non si sono dati per vinti dopo il flop iniziale della prima proposta, effettuata e poi subito bocciata ad Aprile 2021. La Superlega, che potrebbe essere anche chiamata in gergo Superlega2, sarebbe stata rivista e revisionata. Adesso si tratterebbe non più di un torneo chiuso, ma con promozioni e retrocessioni.

Ecco come sarebbe composta la nuova Superlega

La nuova Superlega o Superlega2 come volete chiamarla, avrebbe due serie da 20 squadre l’una, con promozioni e retrocessioni. Presentata proprio oggi da Agnelli insieme a Florentino Perez a Londra. Sicuramente nel corso dei prossimi giorni riusciremo ad avere informazioni più dettagliate su questo progetto, che le grandi squadre sembravano aver abbandonato e che invece sotto traccia stavano e stanno lavorando per avviarlo, nel migliore dei modi però. Juventus, Barcellona, Real Madrid e altri grandi club europei, così come Milan e Inter sarebbero tirati dentro al progetto inevitabilmente. Il progetto c’è ed è diverso rispetto a un anno fa. Vedremo come andrà a finire. La Uefa è avvertita.