Sapete chi sono i 3 allenatori più antipatici per gli arbitri?

Gli allenatori meno tollerati dagli arbitri? Sarri, Mourinho e Gasperini. Ecco i 3 nomi che non sono proprio simpatici ai fischietti italiani. Al primo posto di questa speciale graduatoria c’è Mourinho, temuto prima e meno tollerato allo stesso tempo dagli arbitri. Il suo carisma evidentemente è troppo forte per essere ben digerito in campo, ragion per cui è ritenuto il primo della lista, anzi della black list. Al secondo posto Gasperini. Il mister dell’Atalanta con le sue reiterate proteste e la troppa presenza in campo è anche lui nella lista nera.

Sarri sul gradino più basso del podio della simpatia arbitrale

Al terzo posto arriva Maurizio Sarri. Anche lui non è particolarmente simpatico agli arbitri che lo ritengono molto pesante nei comportamenti in campo. Sia per quanto riguarda le proteste che proprio il suo atteggiamento. Quindi nell’ordine Mourinho, Gasperini e Sarri sono i più antipatici, a detta degli arbitri. E chissà se queste antipatie non potrebbero condizionare le piccole scelte in campo, riguardante la conduzione arbitrale? Sicuramente non sarà così, ma il dubbio rimane. Di certo non saranno solo le squadre ad aspettare la designazione ufficiale delle partite, ma anche gli arbitri a quanto pare.