Betis-Valencia, streaming e diretta tv in chiaro TV8? Dove vedere finale Coppa del Re

Questa sera alle ore 22 allo Stadio de la Cartuja si disputerà il match Betis-Valencia, finale della Coppa del Re, dove chi avrà la meglio si qualificherà alla prossima edizione di Europa League.

In questa edizione di Coppa, il Betis (quinto in Liga) ha eliminato Valladolid, Siviglia, Real Sociedad e Rayo Vallecano, mentre il Valencia (decimo in Liga) ha avuto la meglio su Cartagena, Atletico Baleares, Cadice e Athletic Bilbao. In questa stagione le due squadre si sono affrontate in campionato lo scorso 27 ottobre con vittoria casalinga degli andalusi per 4-1, la gara da di ritorno a Valencia, si giocherà invece il prossimo 11 maggio.

Betis-Valencia, probabili formazioni

BETIS (4-3-3): Silva; Sabaly, Pezzella, Bartra, Moreno; Canales, Carvalho, Rodriguez; Fekir, Willian José, Tello.

VALENCIA (4-2-3-1): Cilessen; Correia, Mosquera, Diakhaby, Gaya; Soler, Guillamon; Duro, Guedes, Gil; Marcos Andre.

Dove vedere Betis-Valencia in tv e streaming

La finale di Coppa del Re tra Betis-Valencia, per il momento non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla e nemmeno in streaming. Per chi volesse seguirla in rete, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter dei due club.

