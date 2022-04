Bologna-Inter si rigioca, ecco quando. Giusto così?

Bologna-Inter è una telenovela di quelle che non finiscono mai. In onda dal 6 gennaio, probabilmente si concluderà il 27 aprile. Sarebbe più giusto utilizzare il certamente, anziché il probabilmente, ma la cautela in questo caso non è mai troppa. Il giorno della befana si sarebbe dovuta giocare Bologna-Inter, che però non si è giocata causa focolaio Covid-19 tra i rossoblu. Da qualche giorno è stata resa nota la data del recupero tra le due squadre, il 27 aprile. L’Inter nel frattempo, ha richiesto la vittoria a tavolino e l’acquisizione dei 3 punti in classifica, che però proprio ieri gli è stata negata. Giusto così secondo voi?

Il 27 aprile si rigioca Bologna-Inter

Il terzo e ultimo grado di giustizia sportiva, il Collegio di garanzia del Coni, ha così respinto ufficialmente il ricorso dell’Inter. I nerazzurri chiedevano la causa di forza maggiore. Difficile entrare nel merito che stato giusto o meno propendere per rigiocare la partita, ma una cosa è certa: non si può dal 6 gennaio, far rigiocare il match mercoledì 27 aprile, a distanza di quasi 4 mesi! Ne va della regolarità del campionato. In tutti questi mesi cambia il mondo, cambia la posizione di classifica, cambia l’obiettivo stagionale, le motivazioni, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, una telenovela riuscita male.