Sapete da che campionato proviene l’ottava partita con più spettatori della stagione in corso? Incredibile…

Nella stagione 2021-2022 c’è una partita che si piazza all’ottavo posto come spettatori presenti sugli spalti e non proviene nè dal campionato di Serie A nè dal campionato di Serie B. Non ci crederete ma è così. Arriva dalla Serie C l’ottava partita con più spettatori e si tratta di Bari-Fidelis Andria. La sfida del San Nicola disputata il 27 marzo scorso ha fatto registrare 24.332 spettatori, con quasi mille spettatori ospiti. E si parla di Serie C! Pensate che il derby pugliese ha avuto più spettatori di tutte le partite giocate finora in Serie B. Per la cronaca la partita è terminata 0-0.