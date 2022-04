Europa League, dove vedere Lipsia-Atalanta streaming LIVE e diretta in chiaro TV 8?

Giovedì 7 aprile, alle ore 18:45, andrà di scena il match valido per la partita di andata dei quarti di finale di Europa League tra Lipsia-Atalanta. Le due compagini si sfideranno alla Red Bull Arena di Lipsia, in Germania. La Dea ha superato il Bayern Leverkusen nello scorso turno della competizione europea. Il Lipsia, invece, ha superato a tavolino i russi dello Sportak Mosca.

Lipsia-Atalanta: la presentazione del match

Il Lipsia si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate di Bundesliga, massima competizione tedesca. Il Lipsia, infatti, ha pareggiato in casa per 0-0 contro l’Eintracht Francoforte ed ha vinto in trasferta per 1-4 contro il Borussia Dortmund. L’Atalanta, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali in Serie A. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini, infatti, ha vinto in trasferta per 0-1 contro il Bologna ed ha perso in casa per 1-3 contro il Napoli.

Lipsia-Atalanta streaming e diretta Tv

La partita Lipsia-Atalanta, in programma giovedì 7 aprile alle ore 18:45, match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, sarà visibile in diretta su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno assistere alla partita scaricando l'app su smart tv, oppure collegando il proprio televisore ad un TIMVISION BOX o ad una console.

Lipsia-Atalanta, inoltre, sarà visibile anche su SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251 satellite). La partita non sarà visibile, invece, in chiaro su TV 8.