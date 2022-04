Genoa: si può davvero pensare a un colpaccio a San Siro, ecco perchè

Il Genoa dopo una serie di risultati utili consecutivi che hanno riportato speranze salvezza fino a qualche tempo fa insperate, è incappato in 2 sconfitte consecutive e nel prossimo turno affronterà il Milan a San Siro. C’è la capolista da affrontare per gli uomini di Blessin, che però stanno organizzando il blitz salvezza nell’anticipo pasquale di venerdì. Non la più facile delle partite per il Genoa, che però ha tutte le carte in regola per poter sognare i 3 punti per lanciarsi nello scontro diretto contro il Cagliari del turno successivo.

Ecco perchè si può sognare il colpaccio contro il Milan

Il Milan dell’ultimo periodo non è in forma strabiliante, fatica a segnare e soprattutto soffre contro le squadre che si chiudono molto bene in fase difensiva, proprio come il Genoa. Per questo, se gli uomini di Blessin faranno una partita diligente, senza sbavature difensive e presseranno gli avversari come hanno fatto nella serie dei risultati utili consecutivi, allora si, potrebbero sperare di uscire con dei punti da San Siro. E perchè non provare il colpaccio da 3 punti, che svolterebbe totalmente la stagione del Genoa a sei turni dalla fine del campionato. Sarà difficile, ma sulla carta potrebbe essere più facile la partita contro il Milan che quella (poi persa 1-4) contro la Lazio nel turno appena passato. Dopo i rossoneri, come già ricordato, ci sarà il Cagliari. Il Genoa e Blessin si giocano tutto, ma proprio tutto in queste due partite, e proprio dall’anticipo di venerdì potrebbero arrivare dei punti insperati ma fondamentali.