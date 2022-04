La Juventus prepara il grande colpo di mercato: in arrivo El Fideo dal Psg

La Juventus e Angel Di Maria. Questo matrimonio si può fare. Il giocatore è in uscita dal Psg e a giugno va in scadenza, per cui si potrebbe accasare alla Juve a parametro zero. Si tratterebbe di un grande colpo per i bianconeri che con El Fideo sistemerebbero e non poco una serie di cose: la fase offensiva prenderebbe una piega diversa, l’estro e la fantasia ne gioverebbero e non poco, ma soprattutto in ambito europeo arriverebbe un giocatore in grado di fare davvero la differenza. Unico neo la sua fragilità a livello di infortuni. Di Maria infatti è soggetto a numerosi piccoli infortuni nel corso dell’anno e va gestito e dosato.

I dettagli dell’affare Di Maria

Angel Di Maria potrebbe quindi arrivare alla Juventus a parametro zero. Sembrerebbe che sia stato proprio il giocatore a proporsi alla società bianconera, per cui anche lui sembra molto interessato alla chiusura positiva della trattativa. Di Maria ha 34 anni e può ancora avere davanti a se delle stagioni importanti. Allegri vorrebbe far giocare la

Juventus con il 4-3-3 e a supporto di Vlahovic, Di Maria sarebbe perfetto. Per la Juventus e per il bene del campionato italiano speriamo nella conclusione positiva dell’affare.