Milan: Maignan punta al record di imbattibilità di Sebastiano Rossi, ecco quanto manca

Arrivato all’ombra di Donnarumma, Mike Maignan non ha fatto mai rimpiangere il portiere della Nazionale italiana. Anzi, è stato sempre uno dei migliori in campo, se non il giocatore decisivo. Adesso con 564 minuti di imbattibilità proverà anche a superare il record di Sebastiano Rossi, fermo a 929 minuti. Riuscire nell’impresa potrebbe significare anche scudetto. Se il Milan non prendesse più gol per altre 4 partite, probabilmente vincerebbe lo scudetto. Non sarà facile tutto ciò, ma perchè non provare a scrivere la storia del Milan?

Maignan e il record di imbattibilità del Milan

Mike Maignan nella sua testa siamo sicuri che penserà al record di imbattibilità del Milan, e se il record si concretizzerà, il Milan avrà lo scudetto in tasca. Non prendere gol per altre 4 partite (quelle che mancano al record) significherebbe pensare solo alla fase offensiva, e non sarebbe cosa da poco. Di sicuro Maignan si è rivelato un portiere super affidabile, motivato al punto giusto, preparato, dinamico e anche abile con i piedi. Insomma un numero 1 che tutti vorrebbero avere. Il Milan lo ha in squadra e se lo coccola come è giusto che sia. Record o no, Maignan è un portiere con la P maiuscola. Avanti Mike.