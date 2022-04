Palermo: il sogno Serie B passa dai playoff. In quale posizione?

Tra il Palermo e il ritorno in Serie B ci sono i playoff di mezzo. In che posizione li affronteranno i rosanero? Facciamo un riepilogo. A 2 giornate dalla fine il Palermo, a cui in realtà manca solo una partita, poiché domenica riposerà, in quanto avrebbe dovuto affrontare il Catania, è attualmente al secondo posto con 63 punti. L’ultima partita sarà Bari-Palermo, con i pugliesi già matematicamente in Serie B.

Dal secondo al quinto posto la posizione del Palermo ai playoff

La posizione del Palermo nei playoff può variare dal secondo al quinto posto. Se dovesse perdere a Bari e le dirette concorrenti vincessero, potrebbe arrivare quinto. In tal caso giocherebbe contro la decima classificata, ovvero una tra Foggia, Juve Stabia e Picerno, più difficile Campobasso e Latina. La possibilità più accreditata è che il Palermo arrivi terzo e parteciperebbe ai playoff nazionali. Un piazzamento che consentirebbe agli uomini di Baldini degli accoppiamenti più comodi, per arrivare alla Final Four e avvicinare la Serie B. La strada è lunga e tortuosa quello è vero, ma il Palermo ha tutte le carte in regola per giocarsi la promozione. Mister Baldini lo sa e nessuno meglio di lui può guidare al meglio questo Palermo.