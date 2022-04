Real Madrid-Chelsea streaming gratis e diretta Tv: dove vedere Champions League

Martedì 12 aprile, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, massima competizione europea, tra Real Madrid-Chelsea. Le due compagini si sfideranno allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Nella partita d’andata i blancos hanno superato per 1-3 gli inglesi a Stamford Bridge, con la tripletta di un immenso Karim Benzema,

Real Madrid-Chelsea: la presentazione del match

Il Real Madrid si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive in Liga. I Blancos, infatti hanno vinto 1-2 in trasferta contro il Celta Vigo ed hanno vinto anche in casa per 2-0 contro il Getafe. Il Chelsea, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite in Premier League. I Blues, infatti, hanno perso 1-4 in casa contro il Brentford ed hanno vinto in trasferta per 0-6 contro il Southampton.

Real Madrid-Chelsea streaming e diretta Tv

La partita Real Madrid-Chelsea, in programma martedì 12 aprile alle ore 21:00, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League sarà visibile in diretta e in chiaro su CANALE 5 e in streaming sull’app Mediaset Play.

Inoltre, sarà possibile seguire il match anche su SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252) e in streaming sull’app SkyGo.