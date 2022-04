Roma: pazza idea in attacco, si tratta un top player, ecco chi è

La Roma si muove sul fronte offensivo e prova a portare a casa un top player. Il giocatore in questione è Paulo Dybala. La Roma vorrebbe affiancare ad Abraham l’argentino in uscita dalla Juventus. Se ci riuscisse, oltre all’aspetto tecnico si tratterebbe di un gran colpo anche a livello economico, in quando Dybala è in scadenza di contratto. Questa indiscrezione di mercato trapela da Enrico Camelio di Radio Radio e sembra essere confermata da altri personaggi del mondo del calcio.

La Roma sogna il grande colpo in attacco

Se davvero arrivasse Dybala alla Roma si tratterebbe di un grande colpo per i giallorossi, che unirebbero le giocate e l’estro del campione argentino con la concretezza di Tammy Abraham. E i tifosi della Roma già impazziscono al solo pensiero. Che poi stando alle voci di corridoio tanto pensiero non è. L’arrivo di Dybala è collegato con l’addio di Zaniolo alla Roma? Probabilmente si, ma a prescindere dall’affare Dybala, Zaniolo sembra certo che lascerà la Roma, a non meno di 50 milioni di euro però. Dybala si promette alla Roma, vedremo se in un mondo di promesse ci sarà qualcuno che le manterrà.