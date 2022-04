News nel giorno di Pasqua: Donnarumma ritorna in Italia, destinazione…

L’Equipe, il più famoso quotidiano francese, lancia questa indiscrezione di mercato nel giorno di Pasqua. Donnarumma pronto al ritorno in Italia, proprio al Milan. Più che il giorno di Pasqua sembrerebbe uno scherzo da primo aprile, un bel pesce d’aprile. Le condizioni ci potrebbero essere? A mio avviso no, si tratta di una forzatura esasperata del quotidiano francese. Il giocatore è caduto in una situazione mentale pessima dopo la partita di Champions League che lo ha reso protagonista in negativo. Da quel giorno sembrerebbe che compagni, tifosi e società non lo abbiano perdonato e lui si sentirebbe di troppo.

Donnarumma potrebbe tornare al Milan

L’addio, probabile, di Leonardo al Psg, potrebbe essere l’unico punto a favore di un ritorno (improbabile) di Donnarumma al Milan, società alla quale dichiara di essere ancora molto legato. Ma l’aspetto più difficile da superare sarebbe sicuramente quello economico, dove però si potrebbe trovare una soluzione, ma soprattutto quello con i tifosi. I tifosi rossoneri non hanno digerito l’addio del numero 1 di Castellammare di Stabia, soprattutto nelle sue modalità e con i suoi continui tiramolla. Insomma ci sarebbe da lavorare per ritrovare una serenità. E poi c’è una cosa fondamentale che ha un nome e un cognome: Mike Maignan. Il portiere francese sta funzionando alla grande nel Milan e anche se ci potrebbe essere uno spiraglio per il ritorno di Donnarumma, pensiamo proprio che sia difficile. Cari giornalisti francesi, opterei per il fantamercato e non per un ritorno del figliol prodigo.