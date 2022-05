Nuova maglia dell’Inter 2022/23 (FOTO): ritorno al classico, una vera “restaurazione”

News in casa nerazzurri. Scopriamo la nuova maglia dell’Inter 2022/23. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il sito specializzato Footyheadlines.com rivela la prossima divisa del club nerazzurro. Risulta essere sempre griffata Nike ma con una decisa volontà di “restaurazione”. Scendiamo nei dettagli!

Per l’anno 2022/23 si tornerà a vestire una maglia a tinte nerazzurre. Viene divulgato dal noto sito Footyheadlines, che ha infatti svelato le prime immagini di quella che sarà la nuova maglia interista per la stagione a seguire. Le strisce verticali sono 9, sotto il collo campeggia una lunga striscia nera orizzontale. All’interno troveremo il logo “Milano”, ed al posto di Socios FanToken ci sarà Digitalbits (nuovo sponsor della maglia).

Non mi piace come non mi piaceva quella di quest’anno che poi però mi è piaciuta e, quindi, è possibile che mi piaccia anche questa.

— Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 19, 2022