Inter, non giunge risposta da Handanovic: futuro? domenica può dire addio

Inter, nuovi dettagli sul futuro di Handanovic. Il portiere sloveno giunge alla fine di un campionato tutt’ora in bilico, una avventura che non riesce a concludersi. L’ultima sfida contro la Sampdoria porterà il giocatore verso la fine di una lunga avventura? Il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno, ancora non c’è. Ogni scenario è ancora da valutare.

Futuro Handanovic: ‘Nessuna risposta’

Il portiere nerazzurro non proferisce parola. La proposta di Marotta riguardo il prolungamento annuale con decurtazione del 30% rispetto ai 3,4 milioni attuali, rimane in bilico. La storia nerazzurra di Samir Handanovic nasce nel 2012, alle spalle 438 lunghissime presenze.

Il ruolo influisce

Una avventura che, per molti versi, sembra dover giungere al termine. Ma in ballo oltre all’aspetto economico, che influisce sul rinnovo, c’è anche il ruolo. In maglia nerazzurra potrebbe diventare, dopo l’arrivo di Andrè Onana, un secondario. Nonostante le tante riflessioni sul suo futuro, tutto è in stand by, ma è difficile pensare che lo sloveno al termine del campionato possa non giungere a un compromesso con il club.