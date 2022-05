Serie A, dove vedere Inter-Sampdoria streaming gratis e diretta tv: Sky o Dazn?

Domenica 22 maggio 2022, alle ore 18, si disputerà Inter-Sampdoria al Meazza di Milano: il match è valido per la 38.ma giornata del campionato di Serie A. Si decide tutto in questa partita e in quella del Milan a Reggio Emilia, in chiave Scudetto: i rossoneri hanno due punti di vantaggio e quindi possono permettersi due risultati su tre, mentre i nerazzurri devono solo vincere e sperare in un clamoroso scivolone della squadra di Pioli.

Inter-Sampdoria, le probabili formazioni: 38^ giornata Serie A

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.



Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; Caputo, Quagliarella.

Inter-Sampdoria streaming gratis e diretta tv in chiaro Sky o Dazn? Ecco dove vedere Serie A

Il match Inter-Sampdoria sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi.