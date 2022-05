Adani: “La partita di domani per il Milan sarà…” ecco le sue parole

“La partita di domani contro l’Atalanta per il Milan sarà la partita che vale due anni e tutto il lavoro svolto da Pioli, sarà come la discussione della tesi di fine università”. Queste le parole di Adani riguardo la partita Milan-Atalanta che si svolgerà domani a San Siro. Il Milan giocherà la sua ultima partita stagionale in casa e la penultima di questo esaltante campionato. Forte di 2 punti di vantaggio sull’Inter, si potrebbe permettere anche un pareggio per rimanere comunque vada primo in classifica, nella peggiore delle ipotesi a pari merito, ma con lo scontro diretto a proprio favore. I rossoneri non vogliono ascoltare la vocina che potrebbe indurre al pareggio e vorrebbero fare il bottino pieno.

Ecco come Adani descrive Milan-Atalanta nel dettaglio

Secondo Adani l’Atalanta sarà un test non difficile, ma difficilissimo per il Milan, ecco le sue parole: “L’Atalanta è sicuramente l’avversario più tosto, specie in una partita secca come si può definire quella di domani. Per superarla servirà maturità. Sarà la partita che vale due anni di lavoro per Pioli, un pò come la discussione della tesi del percorso di fine università”. Questo il pensiero di Adani su Milan-Atalanta. Aggiungerei, affrontare l’Atalanta è come andare dal dentista.