Adani e Vieri alla Bobo TV definiscono così il gioco della Juventus…

Lele Adani e Bobo Vieri alla Bobo TV come al solito non le mandano a dire alla Juventus, al suo gioco e al mister. Riguardo l’ultima partita giocata e vinta per 2-1 dai bianconeri in casa contro il Venezia, Adani dice: “Non riesco a trovare l’aggettivo per la partita che ha giocato la Juve. Col Sassuolo uguale, col Bologna uguale. Non c’è più aggettivo”. Il problema secondo l’opinionista Rai non è tanto il risultato finale, ma il gioco, che latita da inizio anno. Anche con l’acquisto di Vlahovic la situazione non è migliorata, anzi sembra che l’attaccante serbo sia regredito soprattutto in fase offensiva.

Ecco cosa dichiara Vieri sulla Juventus

Bobo Vieri nel corso della sua Bobo TV in onda sul canale Twitch, sulla Juventus sentenzia: “Inter seconda in classifica non è un fallimento, lo è la Juve quarta. La Juve è una squadra che non fa due passaggi di fila. Il Milan gioca bene, così come Napoli e Atalanta”. Anche Vieri ci va giù pesante sul gioco della Juventus, anzi sul non gioco dei bianconeri, accusati di non essere in grado di fare addirittura 2 passaggi di fila. Alla Bobo TV non è la prima volta che vengono esposte queste critiche. Difficile non essere d’accordo con gli ex calciatori riguardo il gioco della Juventus, che però anche in un anno particolarmente complicato sta ottenendo un risultato importante in classifica, per cui anche i seguaci di Allegri potrebbero avere ragione. A voi la scelta.