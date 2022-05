Bagni non ha dubbi: “Ha vinto lo scudetto una squadra inferiore al Napoli. Che rammarico!”

Raggiunto dai microfoni di Radio Marte, l’ex giocatore Salvatore Bagni ha commentato così lo scudetto vinto dal Milan: “Io sono tra quelli che pensa che potevamo [ndr il Napoli] vincere, invece ha vinto una squadra inferiore a noi. La differenza l’ha fatta il modo di affrontare situazioni importanti e decisive. Il Milan aveva un calendario molto difficile, soprattutto le ultime 3, e le ha vinte tutte. Il Napoli è molto più forte del Milan, il rammarico non passerà nemmeno nei prossimi mesi“.

L’ex giocatore partenopeo ha poi aggiunto: “Il Napoli ha sempre parlato del gap degli ingaggi con la Juve, che in qualche momento hanno sicuramente fatto la differenza. Quest’anno però ha vinto una squadra che ha avuto delle idee, ha avuto Maldini che è stato spettacolare perché ha sfruttato le occasioni del mercato come Tomori, Kalulu e altri. Pioli non ha paura di lanciare i giovani, e la società è stata brava anche in vista del prossimo anno“