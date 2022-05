Biasin: “Dybala all’Inter? Molto difficile. I nerazzurri hanno altre priorità”

Fabrizio Biasin, intercettato dai microfoni de ilpallonegonfiato.it, ha parlato – tra le altre – della situazione di Paulo Dybala e del suo possibile arrivo all’Inter a fine stagione come parametro zero. Ecco le sue parole sull’argomento:

“A differenza di quanto stanno dicendo in molti, non credo sia già tutto apparecchiato per l’arrivo di Dybala: ad oggi ritengo sia difficile che l’argentino arrivi all’Inter. I nerazzurri, al momento, hanno altre priorità come una prima punta, un difensore centrale e un vice Brozovic. Ovviamente Paulo è un giocatore che può piacere ed interessare all’Inter, ma da questo a dire che sia tutto già fatto ci passa un mondo. Rispetto alla situazione odierna, per me è più facile che Dybala non arrivi in nerazzurro, rispetto al contrario. Io me lo immagino in un’altra squadra“.

Il giornalista di fede nerazzurra ha anche parlato del finale di campionato. Ecco il suo pensiero a riguardo:

“Le due milanesi viste in questo ultimo periodo sono entrambe per centrate. Il Milan, nell’ultimo mese, sta giocando ad un buon livello e anche quando va sotto nel punteggio non si scompone mai. Allo stesso modo l’Inter, che nelle ultime 10 partite, tra Campionato e Coppa Italia, ne ha vinte 9: ne ha persa 1 malissimo contro il Bologna, ma per il resto ha sempre mantenuto i nervi saldi, compreso domenica a Cagliari quando non era facile scendere in campo dopo la vittoria del Milan con l’Atalanta. La mia sensazione è che non ci siano ribaltoni e che entrambe possano fare bottino pieno all’ultima giornata: credo che anche dopo il triplice fischio farà fede la classifica attuale”