Cagliari: pronto un nome per sostituire Mazzarri, ecco quale. E’ la mossa giusta?

Il Cagliari si butta via di nuovo e perde in casa contro il Verona una partita importantissima in chiave salvezza. Walter Mazzarri torna di nuovo in bilico, anzi sembra essere sull’orlo del precipizio. Il tecnico toscano dritto verso l’esonero. A 3 giornate dalla fine è questa la mossa giusta? Risposta impossibile da dare ovviamente, ma una cosa è certa, il Cagliari ha bisogno di uno scossone importante. Le giornate rimaste sono poche e sicuramente un cambio tecnico non sarebbe importante a livello di gioco, ma a livello di testa. Domenica prossima ci sarà Salernitana-Cagliari poi arriverà l’Inter e all’ultima giornata ci sarà Venezia-Cagliari

Ecco i nomi del sostituto di Mazzarri

Il sostituto di Mazzarri potrebbe essere già in casa. Il Cagliari potrebbe optare per la promozione dalla Primavera a tecnico della prima squadra di Alessandro Agostini. Altre opzioni potrebbero essere il ritorno di Leonardo Semplici (esonerato dopo le prime 3 giornate di campionato) o quello di Diego Lopez. Sono tutte opzioni percorribili e al momento non c’è una che prevale sull’altra. Di sicuro c’è solamente che il Cagliari si trova inguaiato in piena lotta salvezza e in un momento di forma pessimo: 7 sconfitte nelle ultime 8 partite. Sembra essere davvero arrivata al capolinea la gestione di Walter Mazzarri.