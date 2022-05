Cagliari e Salernitana, ecco cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Cagliari e Salernitana domenica sera chiuderanno ufficialmente questa stagione di Serie A. Saranno le ultime due squadre a scendere in campo alle 21, a scudetto già assegnato. Entrambe lotteranno per rimanere nella massima serie e, ci potrebbe essere anche un arrivo a pari punti. Ecco cosa succederebbe in tal caso: con entrambe a quota 32 punti e gli scontri diretti perfettamente in equilibrio (1-1 sia nel girone d’andata che in quello di ritorno), risulterebbe decisiva la differenza reti, che sorride ai sardi (-34 contro il -41 della Salernitana). Per succedere tutto ciò il Cagliari dovrebbe vincere a Venezia, mentre la Salernitana dovrebbe pareggiare con l’Udinese.

Cagliari e Salernitana si giocano tutto nell’ultima partita

La Salernitana e il Cagliari fino alla fine si giocheranno un posto per rimanere in Serie A. La Salernitana giocherà la sua gara in casa contro la già salva ma sempre combattiva Udinese, mentre il Cagliari andrà a Venezia contro una squadra già retrocessa, ma capace di pareggiare nell’ultimo turno 1-1 in casa della Roma. Risultati scontati non ce ne sono e meno che mai all’ultima giornata. In caso di pari punti salvo il Cagliari. La Salernitana dopo aver compiuto una rimonta miracolosa si trova con 2 punti di vantaggio sugli isolani e domenica scorsa ha buttato alle ortiche la salvezza diretta sbagliando un calcio di rigore con Perotti nei minuti finali. La settimana precedente invece aveva subito il pareggio del Cagliari in pieno recupero. Ma è vietato pensare a tutto ciò per gli uomini di Nicola che stanno compiendo una vera e propria impresa e vorranno completarla. In casa Cagliari invece serve una vittoria e sperare. Saranno sicuramente 90 minuti pieni di emozioni, soprattutto per i tifosi di Salernitana e Cagliari in chiave salvezza.