Calciomercato Juventus: ecco quale sarà l’attaccante che non verrà riscattato il prossimo anno

La Juventus non riscatterà Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da Marca, il futuro dell’attaccante spagnolo è già deciso, lascerà Torino a fine stagione. Morata nonostante un ottimo avvio di campionato non è riuscito a lasciare il segno in questa stagione e non è mai risultato decisivo, neanche quando ha avuto l’appoggio di Vlahovic, ragion per cui non verrà riscattato a fine anno. Allegri, suo grande estimatore nulla può contro i numeri di questa sfortunata stagione e contro i soldi che chiede l’Atletico Madrid per il riscatto dell’attaccante.

Morata lascerà la Juventus a fine stagione

La storia d’amore tra Alvaro Morata e la Juventus è ai titoli di coda. Anche per la punta spagnola quella di lunedì scorso si è trattata dell’ultima partita in maglia bianconera, di fatto anche per lui un addio. Infatti la Juventus non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, cifra che i bianconeri non sono riusciti ad abbassare. Morata tornerà all’Atletico Madrid, squadra titolare del cartellino dell’attaccante, che però non rimarrà in rosa poiché Simeone non ha intenzione di trattenerlo. Nuova meta e nuova vita per il numero 9, anzi l’ex numero 9 della Juventus.