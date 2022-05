Calciomercato Milan: ecco il nome del centrocampista esploso in Serie A che interessa ai rossoneri

Il centrocampo del Milan è stata la colonna portante della stagione stellare dei rossoneri, che già pensano al prossimo anno e a come rimpiazzare le due pedine in uscita. Il giocatore più importante in uscita è Franck Kessie, promesso sposo al Barcellona e Bakayoko che tornerà dritto al Chelsea e che è sparito da un pò dai radar dei rossoneri. Resterà invece Rade Krunic, che gode di una grande considerazione da parte di mister Pioli. Ragion per cui al Milan il prossimo anno serviranno due acquisti per rimpiazzare i due giocatori in uscita e per continuare a far si che il centrocampo sia ancora così speciale.

Ecco il nome del centrocampista scelto dal Milan

Il nome nuovo del mercato del Milan è un giocatore appena esploso in Serie A. Si tratta di Ederson della Salernitana, l’ultima intuizione di Walter Sabatini che se l’è aggiudicato a gennaio per 6,5 milioni di euro. Il giocatore brasiliano, classe 1999 si sta imponendo nella Salernitana per la sua duttilità e la capacità di giocare a tutto campo. Quest’anno ha collezionato 12 presenze realizzando 2 reti. Nel suo passato brasiliano ha giocato con il Cruzeiro, il Corinthians e il Fortaleza, vedremo se la prossima squadra sarà proprio il Milan. Oltre al giocatore sta esplodendo anche il prezzo di mercato del giocatore. Vedremo se il Milan sarà in grado di anticipare le sicure concorrenti.