Chelsea-Liverpool, streaming e diretta tv in chiaro TV8? Dove vedere finale FA Cup

Sabato 14 maggio alle ore 17.45 al Wembley Stadium di Londra si disputerà il match Chelsea-Liverpool, valevole per la finale FA Cup; quella tra Blues e Reds sarà la rivincita della Coppa di Lega (Carabao Cup) che ha visto il trionfo di Salah e compagni lo scorso 27 febbraio, dopo una serie infinita di ventidue rigori.

Un trionfo nel 2018 e due finali consecutive perse per i londinesi; nel 2006 invece l’ultima vittoria dei Liverpool, condannato dalle reti Ramires e Drogba nel precedente della stagione 2011-12. Nel corso della competizione la squadra di Thomas Tuchel ha eliminato Chesterfield, Plymouth, Luton, Middlesbrough e Crystal Palace, mentre quella di Jurgen Klopp ha avuto la meglio di Shrewsbury, Cardiff, Norwich, Nottingham Forest e i rivali stagionali del Manchester City.

Chelsea-Liverpool, probabili formazioni

CHELSEA (3-4-1-2): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Alonso; Havertz, Werner. All. Tuchel

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Luis Diaz. All. Klopp

Dove vedere Chelsea-Liverpool in tv e streaming

La finale di FA Cup tra Chelsea-Liverpool, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN con telecronaca a cura di Edoardo Testoni con il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Donati. inoltre il match del “Wembley Stadium” sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

27 febbraio 2022, finale Carabao Cup Chelsea-Liverpool: gli highlights