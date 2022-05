Dove vedere Atalanta-Juventus Primavera: streaming gratis e diretta tv Rai Sport?

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo (Modena) si disputerà il match Atalanta-Juventus, valevole per i quarti di finale (gara unica) del campionato Primavera 1. La squadra nerazzurra di mister Massimo Brambilla ha terminato la stagione regolare al quarto posto con 58 punti, mentre quella bianconeri del tecnico Andrea Bonatti al quinto con 57 punti.

Chi avrà la meglio nella gara odierna, nella semifinale del prossimo 27 maggio sfiderà la Roma che ha terminato il campionato al primo posto con 71 punti; l’altro quarto di finale vedrà opposte domani pomeriggio alle ore 17, Cagliari-Sampdoria (vincente contro Inter, sabato 28). Il match sarà diretto dall’arbitro Mario Saia di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Federico Pragliola di Terni e Andrea Bianchini di Perugia, quarto ufficiale Dario Madonia di Palermo.

Ricordiamo che da regolamento, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si qualificherà alla semifinale la squadra meglio classificata nella prima fase (in questo turno non sono infatti previsti i tempi supplementari), ovvero l’Atalanta.

Dove vedere Atalanta-Juventus Primavera in tv e streaming

Il match Atalanta-Juventus, valevole per i quarti di finale del campionato Primavera 1 (calcio d’inizio ore 18), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).

