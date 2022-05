Dove vedere Inter-Cagliari Primavera: streaming gratis e diretta tv Rai Sport?

Oggi pomeriggio alle ore 17 allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo (Modena) si disputerà il match Inter-Cagliari, valevole per la semifinale (gara unica) del campionato Primavera 1. I nerazzurri si sono classificati secondi (64 punti) alla fine della stagione regolare e sono stati esentati dal quarto di finale, mentre i rossoblù con il quarto posto (61punti) hanno pareggiato 1-1 nei quarti contro la Sampdoria e si sono qualificati grazie al miglior piazzamento.

Chi avrà la meglio, sfiderà nella finale del prossimo 31 maggio, la Roma che ieri ha sconfitto per 2-0 la Juventus nella prima semifinale. L’arbitro della sfida sarà Daniele Virgilio della Sezione A.I.A. di Trapani, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Centrone di Molfetta (Bari) e Marco Ceolin di Treviso, Quarto Ufficiale Niccolò Turrini di Firenze.

Ricordiamo che da regolamento, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si qualificherà alla semifinale la squadra meglio classificata nella prima fase (in questo turno non sono infatti previsti i tempi supplementari), ovvero l’Inter.

Dove vedere Inter-Cagliari Primavera in tv e streaming

Il match Inter-Cagliari, valevole per la semifinale del campionato Primavera 1 (calcio d’inizio ore 17), sarà visibile sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).

