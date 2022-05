Dove vedere Roma-Juventus Primavera: streaming gratis e diretta tv Rai Sport?

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo (Modena) si disputerà il match Roma-Juventus, valevole per la semifinale (gara unica) del campionato Primavera 1. I giallorossi vincitori della stagione regolare con 71 punti sono stati esentati dal quarto di finale, mentre i bianconeri con il quinto posto (57 punti) hanno sconfitto l’Atalanta per 2-1, raggiungendo cosi la semifinale.

Chi avrà la meglio, sfiderà nella finale del prossimo 31 maggio, la vincente dell’altra semifinale che vedrà opposte Inter-Cagliari (domani ore 17). L’arbitro della sfida sarà Mattia Pascarella della Sezione A.I.A. di Nocera Inferiore (Salerno), coadiuvato dagli assistenti Emanuele Bocca di Caserta e Glauco Zanellati, Quarto Ufficiale Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Avellino).

Ricordiamo che da regolamento, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si qualificherà alla semifinale la squadra meglio classificata nella prima fase (in questo turno non sono infatti previsti i tempi supplementari), ovvero la Roma.

Roma-Juventus Primavera, probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Mastrantonio; Louakima, Vicario, Feratovic, Rocchetti; Oliveras, Di Bartolo, Pagano; Cherubini, Satriano, Cassano. All. De Rossi

JUVENTUS (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia; Iling-Junior; Mbangula, Chibozo. All. Bonatti

Dove vedere Roma-Juventus Primavera in tv e streaming

Il match Roma-Juventus, valevole per la semifinale del campionato Primavera 1 (calcio d’inizio ore 18), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).

10 aprile 2022, Roma-Juventus Primavera 3-0: gli highlights