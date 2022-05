Ciccio Graziani fa una dichiarazione choc sul calciomercato dell’Inter

il campionato di Serie A non è ancora terminato e già si parla di calciomercato estivo. I nomi caldi sono sempre gli stessi, soprattutto quando si parla di attaccanti. Scamacca del Sassuolo e negli ultimi periodi Dybala della Juventus sono quelli più in voga. L’ultimo ha già dato l’addio alla società bianconera, Scamacca non ancora, ma è ormai virtualmente un ex del Sassuolo. Per quanto riguarda Dybala si tratterebbe di un affare economico oltre che tecnico, visto che l’argentino si è svincolato a parametro zero. Per Scamacca ancora non si è scatenata l’asta, ma la cifra non sarà bassa per aggiudicarselo.

Ecco le dichiarazioni di Graziani sul calciomercato Inter

Ciccio Graziani, opionionista radio e tv, si esprime sul reparto attaccanti dell’Inter e dichiara: “Scamacca all’Inter? Io mi terrei Pinamonti, e se arrivasse Dybala sarebbe un gran colpo”. Dichiarazioni che vanno decisamente controcorrente quelle di Graziani, per quanto riguarda la valutazione di Scamacca. La punta della nazionale italiana è ambito da tutti i top club della Serie A che lo reputano la punta del futuro, mentre Graziani sembra bocciarlo preferendogli addirittura Pinamonti. Per quanto riguarda l’eventuale acquisto di Dybala invece nulla da eccepire, come scritto sopra si tratterebbe di un doppio affare.