Finale di Coppa Italia Inter-Juventus: ecco chi vincerà secondo Barzagli

La finale di Coppa Italia è alle porte e se la giocheranno Inter e Juventus. Le due squadre arrivano a questa partita in uno stato di forma tutto sommato buono, ma diverse e non poco a livello mentale. I nerazzurri si stanno giocando lo scudetto in un testa a testa serrato contro il Milan, mentre la Juventus dopo aver raggiunto matematicamente il quarto posto sta onorando il finale di campionato, ma si presenta a questa finale con la mente più sgombra. Le due squadre già si sono giocate un trofeo a gennaio, la Supercoppa italiana, vinta per 2-1 dall’Inter con gol al 120′ minuto di gioco da parte di Sanchez quando si pensava che la gara si risolvesse ai calci di rigore.

Ecco le parole di Barzagli in merito alla finale di Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Andrea Barzagli ha espresso la sua opinione in merito alla finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole: “Questa finale arriva sul finire di campionato, dipende anche dalle energie dei giocatori. C’è già stata la sfida di Supercoppa dove ha vinto l’Inter, quindi è un altro trofeo che per la Juve può essere importante, ma allo stesso tempo è importante per l’Inter, anche per il seguito della stagione. In una partita secca, vince chi sbaglia meno, chi ha l’occasione giusta e ha anche la forza di giocare certe finali, sapendole gestire”. Queste le parole dell’ex difensore della Juventus Andrea Barzagli che ha giocato e vinto tante volte con la maglia bianconera e, chi meglio di lui può giudicare questa partita. In palio un trofeo importante, per entrambe le squadre e per entrambi gli allenatori, Allegri e Inzaghi. Che vinca il migliore.