Juventus: la maglia numero 10 cambia padrone, ecco chi la indosserà

La maglia numero 10 della Juventus cambierà padrone a partire dall’anno prossimo. Paulo Dybala lascerà il club bianconero e la prestigiosa maglia che ha ancora sulle sue spalle. Il numero 10 andrà a Federico Chiesa, che non avrà il talento puro dell’argentino, ma interpreta i valori bianconeri e ne potrà diventare un simbolo importante. Giovane e ambizioso, con il cuore già juventino, ha dimostrato di essere un giocatore da top club.

Il post Dybala si chiama Federico Chiesa

Quando tornerà in campo Federico Chiesa indosserà la maglia numero 10. Grossa responsabilità per questo ragazzo di 24 anni che dovrebbe recuperare completamente dall’infortunio tra settembre e ottobre. Dopo l’addio di un grande campione come Alessandro Del Piero, che per anni ha avuto la maglia numero 10 sulle spalle, Andrea Agnelli aveva dichiarato: “Il 10 è la maglia dei grandi giocatori e al momento giusto andrà sulle spalle di chi lo merita”. Prima Tevez, poi Dybala, due giocatori diversi di interpretare il ruolo, ora è stato scelto Chiesa. Vlahovic, anche lui un possibile candidato a questa maglia, indossa già la numero 7 ed è diventato subito un marchio. Chiesa prima dell’arrivo del bomber serbo era il giocatore più amato dai tifosi. Vedremo se continuerà ad esserlo, magari proprio in coppia con Vlahovic.