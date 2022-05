Juventus su Torreira, pronto l’assalto all’uruguaiano

Juventus su Torreira. La Vecchia Signora è pronta a inserirsi nella fase di stallo tra la Fiorentina e Lucas Torreira e portare a Torino, alla corte di Allegri, un rinforzo per il centrocampo di sicuro affidamento e dal costo non troppo elevato.

Juventus su Torreira, centrocampista Viola in prestito all’Arsenal

Il giocatore è partito alla volta della Premier League per rinforzare l’Arsenal. Adesso la società toscana ha tempo fino al 31 maggio per esercitare il diritto di riscatto dai Gunners, ma vorrebbe uno sconto sui 15 milioni pattuiti la scorsa estate, richiesta già rifiutata dagli inglesi. Inoltre, la dirigenza della Viola non ha ancora nessun accordo con il giocatore e il suo agente. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il centrocampista uruguaiano vuole percepire lo stipendio già pattuito in precedenza (2,75 netti a stagione, contro gli 1,8 guadagnati questa stagione), mentre Pablo Betancur una commissione tra il 5% e il 10% sull’acquisto.

Non solo i bianconeri, l’uruguaiano è anche obiettivo della Lazio. Intanto dal 1° giugno il club inglese sarà libero di decidere il futuro di Torreira. La Juve avrebbe intenzione di portarlo a Torino, per i bianconeri non ci sono problemi legati all’ingaggio. I piemontesi attendono le mosse della Fiorentina, salvo poi farsi avanti in caso di difficoltà a trovare l’accordo giusto per tornare a Firenze.